Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА4 : 2ЦСКА
Футбол  Леванте0 : 0Вильярреал
Футбол  Ахмат1 : 2Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити0 : 1Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тошич получил предложение из чемпионата Германии

Источник:  VESTI onlineКомментарии

Как сообщает Vesti Оnline, хавбек сборной Сербии Зоран Тошич, ставший свободным агентом, может перебраться в бундеслигу.

Согласно источнику, экс-игрок московского ЦСКА получил предложение от «Гамбурга», который рассматривает его в качестве замены Николаю Мюллеру.

Напомним, последний получил серьезную травму в матче против «Аугсбурга» (1:0).

Отметим, что ранее Тошич выступал в составе «Кельна».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» обозначил свою позицию по трансферу НьянгаМосковский «Спартак» продолжает вести переговоры по трансферу форварда «Милана» М'Байе Ньянга.Третья сверхволевая победа «Локомотива». Статистические итоги тураТретья сверхволевая победа «Локомотива». Статистические итоги тураВ туре несколько команд обновили клубные рекорды, дважды отличились казанские футболисты.Коллективное бессознательное. «Арсенал» обыграл «Ахмат» в сумасшедшем матче тураКоллективное бессознательное. «Арсенал» обыграл «Ахмат» в сумасшедшем матче тураГрозненский «Ахмат» проиграл четвертый матч подряд. На этот раз – тульскому «Арсеналу» (1:2).«Ахмат» уступил дома «Арсеналу», Жаба не реализовал пенальтиТульский «Арсенал» на выезде одолел «Ахмат» в рамках 7-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Главные новости
Футбол
«Манчестер Сити» – «Эвертон». Онлайн
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА в Кубке открытия
Футбол
«Ахмат» уступил дома «Арсеналу», Жаба не реализовал пенальти
Футбол
Тошич получил предложение из чемпионата Германии
Хоккей
СКА – ЦСКА. Арбитра после матча увезли на скорой помощи (видео)
Футбол
«Спартак» обозначил свою позицию по трансферу Ньянга
Хоккей
Игорь Никитин: Проиграли СКА в мелочах, опыта таких игр нам не хватило
Хоккей
Олег Знарок: Думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем у ЦСКА?
Хоккей
Павел Дацюк: Думали, может, сразу с Кубком открытия в турне ехать!
Хоккей
Илья Ковальчук: ЦСКА – хорошая команда, но меня мало интересуют соперники
все новости
Гамбург
Гамбургкалендарьстатистика
Зоран Тошич
Зоран Тошичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы