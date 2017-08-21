Тошич получил предложение из чемпионата Германии
Источник: VESTI onlineКомментарии
Как сообщает Vesti Оnline, хавбек сборной Сербии Зоран Тошич, ставший свободным агентом, может перебраться в бундеслигу.
Согласно источнику, экс-игрок московского ЦСКА получил предложение от «Гамбурга», который рассматривает его в качестве замены Николаю Мюллеру.
Напомним, последний получил серьезную травму в матче против «Аугсбурга» (1:0).
Отметим, что ранее Тошич выступал в составе «Кельна».
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