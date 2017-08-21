Эмилиано Ригони: Рад, что «Зенит» приложил столько усилий, чтобы заполучить меня
Источник: TyC SportsКомментарии
Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони отправился в Россию, чтобы завершить свой трансфер в «Зенит». Перед вылетом в Санкт-Петербург футболист дал комментарий.
«Следил за «Зенитом», и знаю, в какой футбол играет команда. Надеюсь адаптироваться до приезда в Россию. Рад, что клуб приложил столько усилий, чтобы заполучить меня. С другой стороны, мне грустно, поскольку я провел хорошее время в Аргентине», – цитирует игрока TyC Sports.
По сообщениям СМИ, сделка обойдется питерскому клубу в 10,5 млн евро.
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