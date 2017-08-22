Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Сити» не смог переиграть «Эвертон» во втором туре АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью в матче второго тура чемпионата Англии.

На 35-й минуте счет в матче открыл Уэйн Руни, замкнув прострел с правого фланга.

В концовке первого тайма звездный новичок «горожан» Кайл Уолкер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Под занавес встречи красную карточку получил Морган Шнейдерлен, и составы уравнялись.

До этого Рахим Стерлинг забил ответный мяч.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АПЛ. 2-й тур. «Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей второго тура чемпионата Англии по футболу.«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 1:1. Как это былоВ заключительном матче второго тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном.«Манчестер Сити» – «Эвертон»: Стали известны стартовые составыТренерский штаб «Манчестер Сити» огласил состав на матч 2-го тура АПЛ против «Эвертона».Почему Месси не продлевает контракт? Испанский журналист делится инсайдомПочему Месси не продлевает контракт? Испанский журналист делится инсайдомЖурналист телеканала Sky Sports Гильем Балаге рассказал о положении Лионеля Месси в «Барселоне».Возвращение Руни в Манчестер! Превью к матчу «Манчестер Сити» – «Эвертон»Возвращение Руни в Манчестер! Превью к матчу «Манчестер Сити» – «Эвертон»Заключительный матч 2-го тура пройдет сегодня вечером в английской премьер-лиге. «Эвертон» гостит на «голубой» стороне Манчестера.
Хоккей
СКА – ЦСКА. Арбитра после матча увезли на скорой помощи (видео)
Футбол
«Спартак» обозначил свою позицию по трансферу Ньянга
Хоккей
Игорь Никитин: Проиграли СКА в мелочах, опыта таких игр нам не хватило
Хоккей
Олег Знарок: Думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем у ЦСКА?
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости