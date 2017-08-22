«Манчестер Сити» не смог переиграть «Эвертон» во втором туре АПЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью в матче второго тура чемпионата Англии.
На 35-й минуте счет в матче открыл Уэйн Руни, замкнув прострел с правого фланга.
В концовке первого тайма звездный новичок «горожан» Кайл Уолкер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Под занавес встречи красную карточку получил Морган Шнейдерлен, и составы уравнялись.
До этого Рахим Стерлинг забил ответный мяч.
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