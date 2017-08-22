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«Малага» уступила «Эйбару» на старте чемпионата Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскский «Эйбар» переиграл на выезде «Малагу» в первом туре чемпионата Испании по футболу. 

Единственный мяч забил Шарлес на 57-й минуте.

Во втором туре 26 августа «Малага» сыграет на выезде с «Жироной», а «Эйбар» на своем поле сразится с «Атлетиком» из Бильбао.

Матч

Малага - Эйбар - 0:1 (0:0)

Голы

Шарлес 58 (0:1).

Состав

Малага: R. Jiménez, Росалес, Хуанпи (Онтиверос, 65), Ресио (Эн-Насири, 83), Карлос, Кузманович

Эйбар: M. Dmitrovic, Рамис, Гарсия Д., Пенья (Энрих, 77), Капа, Инуи, Гарсия К. (Ривера, 86)

Предупреждения:

Гонсалес, 45; Родригес Х., 90 - Шарлес, 3; Гарсия К., 32; I. 'Ivi' Alejo, 83

Судья:

David Medié

Место и дата

21 августа 23:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция


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