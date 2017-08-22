«Малага» уступила «Эйбару» на старте чемпионата Испании
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Баскский «Эйбар» переиграл на выезде «Малагу» в первом туре чемпионата Испании по футболу.
Единственный мяч забил Шарлес на 57-й минуте.
Во втором туре 26 августа «Малага» сыграет на выезде с «Жироной», а «Эйбар» на своем поле сразится с «Атлетиком» из Бильбао.
Матч
Голы
Шарлес 58 (0:1).
Состав
Малага: R. Jiménez, Росалес, Хуанпи (Онтиверос, 65), Ресио (Эн-Насири, 83), Карлос, Кузманович
Эйбар: M. Dmitrovic, Рамис, Гарсия Д., Пенья (Энрих, 77), Капа, Инуи, Гарсия К. (Ривера, 86)
Предупреждения:
Гонсалес, 45; Родригес Х., 90 - Шарлес, 3; Гарсия К., 32; I. 'Ivi' Alejo, 83
Судья:
David Medié
Место и дата
21 августа 23:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
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