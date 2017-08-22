«Малага» уступила «Эйбару» на старте чемпионата Испании

читайте также

Примера. 1-й тур. «Леванте» победил «Вильярреал», «Малага» уступила «Эйбару» и другие матчи Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

Хавбек «Интера», которым интересовался «Челси», перешел в «Валенсию» (фото) Французский полузащитник Жоффрей Кондогбиа перебрался в чемпионат Испании.

Итоги футбольного уик-энда в Европе Клубный футбол в Европе стартовал. После старта АПЛ, Серии А, Бундеслиги и Примеры об этом можно говорить с уверенностью.

Серхио Рамос вошел в историю Примеры Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос был удален с поля в матче 1 тура Ла Лиги против «Депортиво» и повторил, тем самым, антирекорд турнира.