Павлюченкова вышла во второй круг на турнире в Нью-Хэйвене

Российская теннисистка Елена Веснина на старте турнира в Нью-Хэйвене проиграла румынке Ане Богдан.

Веснина, устпив Богдан, не смогла выйти во 2-й круг турнира в Нью-Хэйвене

Веснина, устпив Богдан, не смогла выйти во 2-й круг турнира в Нью-Хэйвене Российская теннисистка Елена Веснина на старте турнира в Нью-Хэйвене проиграла румынке Ане Богдан.

Шестая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Western & Southern Open в Цинциннати.

Мугуруса разгромила Халеп в финале турнира в Цинциннати

Мугуруса разгромила Халеп в финале турнира в Цинциннати Шестая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Western & Southern Open в Цинциннати.