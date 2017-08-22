Павлюченкова вышла во второй круг на турнире в Нью-Хэйвене
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг на турнире в американском Нью-Хэйвене.
На старте соревнований она обыграла американку Кристину Макхэйл - 3:6, 6:2, 6:4.
Поединок продолжался 2 часа 5 минут. На счету 26-летней Павлюченковой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. 25-летняя Макхэйл подала навылет 1 раз, совершила 7 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 7.
Следующей соперницей Анастасии будет победительница пары Карла Суарес-Наварро (Испания) — Яна Чепелова (Словакия).
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