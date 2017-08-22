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Хосеп Гвардиола: Сегодня «Манчестер Сити» потерял два очка

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по итогам матча второго тура чемпионата Англии против «Эвертона». 

- Во втором тайме мы сыграли хорошо. Матч был похож на нашу игру в прошлом сезоне на этом же стадионе В первом тайме мы создавали опасные моменты, но не смогли их реализовать. Нужно продолжать создавать моменты.

Мы сделали все возможное. Не знаю, сколько моментов создали мы, а сколько соперник. «Эвертон» играл хорошо и качественно Во втором тайме мы внесли коррективы в игру. Доволен тем, как нам удалось прибавить.

Сегодня мы потеряли два очка. Мы выходим на поле за результатом, но сейчас необходимо проанализировать матч.

На 35-й минуте счет в матче открыл Уэйн Руни, замкнув прострел с правого фланга.

В концовке первого тайма звездный новичок «горожан» Кайл Уолкер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Под занавес встречи красную карточку получил Морган Шнейдерлен, и составы уравнялись.

До этого Рахим Стерлинг забил ответный мяч.

Матч

Манчестер Сити - Эвертон - 1:1 (0:1)

Голы

Руни 35 (0:1). Стерлинг 82 (1:1).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз (Данило, 65), Уокер, Компани, Отаменди, Силва Д., де Брюйне, Фернандиньо, Сане (Силва Б., 69), Габриэл (Стерлинг, 46), Агуэро

Эвертон: Пикфорд, Джагелка, Холгейт, Бэйнс, Дэвис (Сигурдссон, 61), Кин, Уильямс (Классен, 61), Гуйе, Колверт-Льюин, Шнайдерлин, Руни (Бешич, 90)

Предупреждения:

Уокер, 42; Компани, 78 - Шнайдерлин, 7; Дэвис, 24; Руни, 84

Удаления:

Уокер, 44 - Шнайдерлин, 88

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

21 августа 22:00, Этихад, Текстовая трансляция

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