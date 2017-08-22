Хосеп Гвардиола: Сегодня «Манчестер Сити» потерял два очка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по итогам матча второго тура чемпионата Англии против «Эвертона».
- Во втором тайме мы сыграли хорошо. Матч был похож на нашу игру в прошлом сезоне на этом же стадионе В первом тайме мы создавали опасные моменты, но не смогли их реализовать. Нужно продолжать создавать моменты.
Мы сделали все возможное. Не знаю, сколько моментов создали мы, а сколько соперник. «Эвертон» играл хорошо и качественно Во втором тайме мы внесли коррективы в игру. Доволен тем, как нам удалось прибавить.
Сегодня мы потеряли два очка. Мы выходим на поле за результатом, но сейчас необходимо проанализировать матч.
На 35-й минуте счет в матче открыл Уэйн Руни, замкнув прострел с правого фланга.
В концовке первого тайма звездный новичок «горожан» Кайл Уолкер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Под занавес встречи красную карточку получил Морган Шнейдерлен, и составы уравнялись.
До этого Рахим Стерлинг забил ответный мяч.
Матч
Манчестер Сити - Эвертон - 1:1 (0:1)
Голы
Руни 35 (0:1). Стерлинг 82 (1:1).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз (Данило, 65), Уокер, Компани, Отаменди, Силва Д., де Брюйне, Фернандиньо, Сане (Силва Б., 69), Габриэл (Стерлинг, 46), Агуэро
Эвертон: Пикфорд, Джагелка, Холгейт, Бэйнс, Дэвис (Сигурдссон, 61), Кин, Уильямс (Классен, 61), Гуйе, Колверт-Льюин, Шнайдерлин, Руни (Бешич, 90)
Предупреждения:
Уокер, 42; Компани, 78 - Шнайдерлин, 7; Дэвис, 24; Руни, 84
Удаления:
Уокер, 44 - Шнайдерлин, 88
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
21 августа 22:00, Этихад, Текстовая трансляция