Хосеп Гвардиола: Сегодня «Манчестер Сити» потерял два очка

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по итогам матча второго тура чемпионата Англии против «Эвертона».

- Во втором тайме мы сыграли хорошо. Матч был похож на нашу игру в прошлом сезоне на этом же стадионе В первом тайме мы создавали опасные моменты, но не смогли их реализовать. Нужно продолжать создавать моменты.

Мы сделали все возможное. Не знаю, сколько моментов создали мы, а сколько соперник. «Эвертон» играл хорошо и качественно Во втором тайме мы внесли коррективы в игру. Доволен тем, как нам удалось прибавить.



Сегодня мы потеряли два очка. Мы выходим на поле за результатом, но сейчас необходимо проанализировать матч.

На 35-й минуте счет в матче открыл Уэйн Руни, замкнув прострел с правого фланга.

В концовке первого тайма звездный новичок «горожан» Кайл Уолкер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Под занавес встречи красную карточку получил Морган Шнейдерлен, и составы уравнялись.

До этого Рахим Стерлинг забил ответный мяч.