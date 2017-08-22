Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Касаткина обыграла Стрыцову на турнире в Нью-Хэйвене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Дарья Касаткина успешно стартовала на хардовом турнире WTA в американском Нью-Хэйвене. 

В первом круге Дарья встречалась с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой и одержала победу в двух партиях - 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал турнира россиянка сыграет либо с представительницей Голландии Кики Бертенс, либо с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павлюченкова вышла во второй круг на турнире в Нью-ХэйвенеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг на турнире в американском Нью-Хэйвене.Веснина, устпив Богдан, не смогла выйти во 2-й круг турнира в Нью-ХэйвенеРоссийская теннисистка Елена Веснина на старте турнира в Нью-Хэйвене проиграла румынке Ане Богдан.Плишкова лидирует в рейтинге WTA, Кузнецова – восьмаяОпубликована новая версия рейтинга WTA.Мугуруса возглавила чемпионскую гонку WTA, Кузнецова – десятая, Макарова – 28-яОпубликована новая версия чемпионской гонки WTA.Мугуруса разгромила Халеп в финале турнира в ЦинциннатиШестая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Western & Southern Open в Цинциннати.
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг на турнире в Нью-Хэйвене
Футбол
«Малага» уступила «Эйбару» на старте чемпионата Испании
Футбол
«Манчестер Сити» не смог переиграть «Эвертон» во втором туре АПЛ
Футбол
Эмилиано Ригони: Рад, что «Зенит» приложил столько усилий, чтобы заполучить меня
все новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
WTA Tour
WTA Tour
Connecticut Open
Connecticut Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости