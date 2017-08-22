Касаткина обыграла Стрыцову на турнире в Нью-Хэйвене
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Дарья Касаткина успешно стартовала на хардовом турнире WTA в американском Нью-Хэйвене.
В первом круге Дарья встречалась с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой и одержала победу в двух партиях - 7:5, 6:3.
Матч продолжался 1 час 49 минут. Касаткина ни разу не подала навылет,
совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.
За выход в четвертьфинал турнира россиянка сыграет либо с
представительницей Голландии Кики Бертенс, либо с бельгийской
теннисисткой Элисе Мертенс.
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