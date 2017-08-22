Касаткина обыграла Стрыцову на турнире в Нью-Хэйвене

Россиянка Дарья Касаткина успешно стартовала на хардовом турнире WTA в американском Нью-Хэйвене.

В первом круге Дарья встречалась с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой и одержала победу в двух партиях - 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.



За выход в четвертьфинал турнира россиянка сыграет либо с представительницей Голландии Кики Бертенс, либо с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

