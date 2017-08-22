Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Астана» - «Селтик», «Севилья» - «Истамбул» и другие матчи

Иван Маевский: Каждый из нас мечтает о победе над «Селтиком» с разницей в пять мячей и больше

Полузащитник «Астаны» Иван Маевский поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.