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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Астана» - «Селтик», «Севилья» - «Истамбул» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи футбольной лиги чемпионов на сайте «Советского спорта». 

Раунд плей-офф. Ответные встречи

Матч

Астана - Селтик

Место и дата

22 августа 18:30, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Риека - Олимпиакос

Место и дата

22 августа 21:45, Кантрида, Онлайн-трансляция

Матч

Марибор - Хапоэль Б-Ш

Место и дата

22 августа 21:45, Людски ВРТ, Онлайн-трансляция

Матч

Севилья - Истанбул

Место и дата

22 августа 21:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

Матч

Ницца - Наполи

Место и дата

22 августа 21:45, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция

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