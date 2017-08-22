Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Астана» - «Селтик», «Севилья» - «Истамбул» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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Раунд плей-офф. Ответные встречи
Матч
Место и дата
22 августа 18:30, Астана-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 августа 21:45, Кантрида, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 августа 21:45, Людски ВРТ, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 августа 21:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 августа 21:45, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция
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