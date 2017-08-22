Рональд Куман: Меня не удивила игра Руни. Знаю, как он хотел вернуться в «Эвертон»
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:1) во втором туре чемпионата Англии.
- Мы не создали много явных голевых моментов. Соперник доминировал в матче и хорошо использовал контратаки. Но и у нас было несколько отличных шансов забить.
Я не удивлен игрой Руни. Знаю, как он хотел вернуться в «Эвертон».
Думаю, сомнения относительно удалений обоснованы. Шнайдерлин играл в мяч. Не видел момента со второй карточкой Уокера.
Арбитрам сложно работать в таких матчах. Встречи проходят на огромных скоростях. Конечно, после удаления Уокера игроки «Манчестер Сити» старались повлиять на судью.
Сейчас «Эвертону» необходимо усиление: центральный защитник, крайний защитник и нападающий, - рассказал Куман.
На 35-й минуте счет в матче открыл Уэйн Руни, замкнув прострел с правого фланга.
В концовке первого тайма звездный новичок «горожан» Кайл Уолкер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Под занавес встречи красную карточку получил Морган Шнейдерлен, и составы уравнялись.
До этого Рахим Стерлинг забил ответный мяч.
Матч
Манчестер Сити - Эвертон - 1:1 (0:1)
Голы
Руни 35 (0:1). Стерлинг 82 (1:1).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз (Данило, 65), Уокер, Компани, Отаменди, Силва Д., де Брюйне, Фернандиньо, Сане (Силва Б., 69), Габриэл (Стерлинг, 46), Агуэро
Эвертон: Пикфорд, Джагелка, Холгейт, Бэйнс, Дэвис (Сигурдссон, 61), Кин, Уильямс (Классен, 61), Гуйе, Колверт-Льюин, Шнайдерлин, Руни (Бешич, 90)
Предупреждения:
Уокер, 42; Компани, 78 - Шнайдерлин, 7; Дэвис, 24; Руни, 84
Удаления:
Уокер, 44 - Шнайдерлин, 88
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
21 августа 22:00, Этихад, Текстовая трансляция