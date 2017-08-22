Рональд Куман: Меня не удивила игра Руни. Знаю, как он хотел вернуться в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:1) во втором туре чемпионата Англии.

- Мы не создали много явных голевых моментов. Соперник доминировал в матче и хорошо использовал контратаки. Но и у нас было несколько отличных шансов забить.

Я не удивлен игрой Руни. Знаю, как он хотел вернуться в «Эвертон».



Думаю, сомнения относительно удалений обоснованы. Шнайдерлин играл в мяч. Не видел момента со второй карточкой Уокера.

Арбитрам сложно работать в таких матчах. Встречи проходят на огромных скоростях. Конечно, после удаления Уокера игроки «Манчестер Сити» старались повлиять на судью.

Сейчас «Эвертону» необходимо усиление: центральный защитник, крайний защитник и нападающий, - рассказал Куман.

На 35-й минуте счет в матче открыл Уэйн Руни, замкнув прострел с правого фланга.

В концовке первого тайма звездный новичок «горожан» Кайл Уолкер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Под занавес встречи красную карточку получил Морган Шнейдерлен, и составы уравнялись.

До этого Рахим Стерлинг забил ответный мяч.