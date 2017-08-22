Валерий Карпин: Многие говорят, что от «Спартака» ушел фарт. Значит, успехи были за счет фарта?

Бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин прокомментировал не самый удачный старт красно-белых в чемпионате России.

- Многие у меня спрашивали, как играет «Спартак» в прошлом сезоне. Мой ответ – не понимаю. С точки зрения построения игры команда сейчас играет так же, ничего не поменялось.

В каждом матче причина неудачи, наверное, разная. В первом тайме с «Локомотивом» играли хорошо, и если бы не удаление, то шансов у соперника не было бы никаких. Попробуем вспомнить, были ли моменты у «Локо» до удаления, – я не смогу вспомнить ни одного.

Многие говорят, что ушел фарт. Значит, в прошлом году успехи были только за счет фарта? Получается, так? А в этом нет фарта, - рассказал Карпин.

Напомним, после семи туров действующие чемпионы России занимают лишь десятую строчку национального первенства.







