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Энтони Джошуа: Макгрегор не сможет оказать сопротивиление Мэйвезеру, он ушел со своей территории

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF и WBA Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором.

- Думаю, этот бой будет односторонним. Посмотрите, каких великой бойцов побил Мейвезер за свою карьеру. И он заставил их выглядеть середняками. Некоторые из них, вероятно, тоже побили бы Макгрегора.

Конор не сможет по-настоящему сопротивляться Флоцдк. Он идет со своей территории на поле Мейвезера. Хоть он и превосходный боец в UFC, его нельзя назвать первоклассным боксером. Его решение - большой вызов, - заявил Джошуа.

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Энтони Джошуа в своем последнем поединке нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде.

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