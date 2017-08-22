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Бывший хавбек «Спартака» Кариока будет играть за мексиканский «Тигрес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Рафаэл Кариока, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», согласовал условия личного контракта с мексиканским клубом «Тигрес». 

Сразу после прохождения медосмотра 28-летний бразилец подпишет контракт на три года, сообщает Debate. Зарплата Кариоки в Мексике не называется.

Сделка должна быть завершена уже на этой неделе.

За трансфер полузащитника «Тигрес» заплатит около 5 миллионов долларов США. При этом «Спартак» получит половину этой суммы, так как по-прежнему владеет 50% прав на футболиста.

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