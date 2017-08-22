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Александр Бубнов: Кокорина можно назвать лучшим российским футболистом на данный момент

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил прогресс нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- В чем причина преображения Кокорина? Сам он сказал, что начал выступать на любимой позиции, но дело не только в этом. В первую очередь, нужно отметить функциональную готовность нападающего, который стал действовать значительно активнее и агрессивнее, нежели раньше.

Добиться этого во многом удалось благодаря непопаданию в заявку сборной России на Кубок конфедераций – Кокорин спокойно набирал к форму к началу сезона и в итоге вышел на пик уже в стартовых турах.

Конечно, нельзя не отметить вклад Роберто Манчини, нашедшего к форварду нужный подход и определившего его оптимальную позицию. Думаю, Кокорина можно назвать лучшим российским игроком на данный момент, - рассказал Бубнов.

Напомним, в сезоне-2017/18 Кокорин провел семь матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. После семи туров РФПЛ форвард возглавляет гонку бомбардиров.

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