Александр Бубнов: Кокорина можно назвать лучшим российским футболистом на данный момент

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил прогресс нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- В чем причина преображения Кокорина? Сам он сказал, что начал выступать на любимой позиции, но дело не только в этом. В первую очередь, нужно отметить функциональную готовность нападающего, который стал действовать значительно активнее и агрессивнее, нежели раньше.

Добиться этого во многом удалось благодаря непопаданию в заявку сборной России на Кубок конфедераций – Кокорин спокойно набирал к форму к началу сезона и в итоге вышел на пик уже в стартовых турах.

Конечно, нельзя не отметить вклад Роберто Манчини, нашедшего к форварду нужный подход и определившего его оптимальную позицию. Думаю, Кокорина можно назвать лучшим российским игроком на данный момент, - рассказал Бубнов.

Напомним, в сезоне-2017/18 Кокорин провел семь матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. После семи туров РФПЛ форвард возглавляет гонку бомбардиров.

