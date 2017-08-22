Виталий Денисов: Хотел бы сыграть в Лиге Европы с лондонским «Арсеналом»
Источник: «Известия»Комментарии
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге Европы.
- Естественно, наша первостепенная задача в Лиге Европы - выход из группы. Иначе зачем мы вообще боролись в прошлом сезоне за этот турнир?
Хочется сыграть с самыми сильными европейскими клубами.
Например, с лондонским «Арсеналом». С такой командой очень хотелось бы
встретиться в еврокубках, — заявил Денисов.
Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится в пятницу, 25 августа.
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