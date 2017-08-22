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Виталий Денисов: Хотел бы сыграть в Лиге Европы с лондонским «Арсеналом»

Источник:  «Известия»Комментарии

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге Европы.

- Естественно, наша первостепенная задача в Лиге Европы - выход из группы. Иначе зачем мы вообще боролись в прошлом сезоне за этот турнир?

Хочется сыграть с самыми сильными европейскими клубами. Например, с лондонским «Арсеналом». С такой командой очень хотелось бы встретиться в еврокубках, — заявил Денисов.

Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится в пятницу, 25 августа.

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