Президент «Лиона»: Переход Мбаппе в «ПСЖ» убьет соревнование в чемпионате Франции

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал возможный переход нападающего Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ».

- Разве можно сказать, что это будет полезно для конкуренции и экономического развития футбола в нашей стране? Если с точки зрения инвестиций больше нет равновесия сил, мы рискуем, в конце концов, лишиться футбола как такового, что и происходит в «ПСЖ».

Пойдет ли на пользу Лиге 1 переход Мбаппе в «ПСЖ»? Если у вас есть куча денег, и вы собираете лучших игроков в одну команду, это убивает соревнование, - заявил Оляс.

Напомним, «Монако» смог опередить столичный клуб в чемпионате Франции-2016/17 и стать чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что как «ПСЖ», так и мадридский «Реал» готовы заплатить за Килиана Мбаппе свыше 150 миллионов евро.

