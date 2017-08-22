Александр Тихонов: Глупо скрывать, что Королькевич работает со сборной России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подтвердил назначение Владимира Королькевича на должность помощника тренера женской сборной России по биатлону.

- Глупо скрывать, что Королевич работает со сборной России. И я считаю это самой большой ошибкой Александра Кравцова с момента его избрания на пост президента СБР.

Втайне от всех специалистов он привлек этого тренера к работе с женской командой. Я уже неоднократно высказывал свою позицию о квалификации Королькевича, и добавить мне нечего, - заявил Тихонов.

Напомним, С 2002 по 2012 годы Королькевич возглавлял тренерский штаб женской сборной Словении по лыжным гонкам. А затем тренировал женскую сборную России по биатлону.

