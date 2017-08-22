Юрий Семин: Ясности с переходом Полоза в «Локомотив» нет
Источник: «Известия»Комментарии
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможность появления в составе железнодорожников нападающего «Зенита» Дмитрия Полоза.
- Интерес есть в том, чтобы нападающий появился в команде, но как это решится, мне довольно сложно сказать. Пока никакой ясности в этом вопросе нет, - заявил Семин.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» может арендовать Полоза у «Зенита» до конца текущего сезона.
В 2016 году Дмитрий Полоз стал вице-чемпионом России в составе «Ростова».
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