Юрий Семин: Ясности с переходом Полоза в «Локомотив» нет

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможность появления в составе железнодорожников нападающего «Зенита» Дмитрия Полоза.

- Интерес есть в том, чтобы нападающий появился в команде, но как это решится, мне довольно сложно сказать. Пока никакой ясности в этом вопросе нет, - заявил Семин.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может арендовать Полоза у «Зенита» до конца текущего сезона.

В 2016 году Дмитрий Полоз стал вице-чемпионом России в составе «Ростова».



