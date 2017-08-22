Андре Уорд: В бою Мэйвезер - Макгрегор мы можем увидеть эффектный нокаут

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд поделился ожиданиями от поединка Флойда Мэйвезера-младшего с Кононом Макгрегором.

- Думаю, Конор проявит активность в трех стартовых раундах, но затем, когда он устанет и Флойд начнет доминировать, мы можем увидеть эффектный нокаут.

Не вижу в этом поединке ничего плохого: о нем говорят абсолютно все. Такое бывает, только речь идет о действительно грандиозном событии, - заявил Уорд.

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Андре Уорд в своем последнем поединке нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в восьмом раунде.