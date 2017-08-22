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Андре Уорд: В бою Мэйвезер - Макгрегор мы можем увидеть эффектный нокаут

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд поделился ожиданиями от поединка Флойда Мэйвезера-младшего с Кононом Макгрегором. 

- Думаю, Конор проявит активность в трех стартовых раундах, но затем, когда он устанет и Флойд начнет доминировать, мы можем увидеть эффектный нокаут.

Не вижу в этом поединке ничего плохого: о нем говорят абсолютно все. Такое бывает, только речь идет о действительно грандиозном событии, - заявил Уорд.

 

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Андре Уорд в своем последнем поединке нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в восьмом раунде.

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