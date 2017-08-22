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Карпин критикует «Спартак», Семин ждет Полоза, а СКА завоевал Кубок открытия. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра вторника.

1. СКА нанес поражение ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2017/18.

2. После окончания этого матча арбитр Сергей Кулаков был госпитализирован.

3. Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал неубедительный старт красно-белых в новом чемпионате России.

4. Также он прокомментировал слухи о своем несостоявшемся назначении на пост главного тренера «Анжи».

5. Наставник «Локомотива» Юрий Семин пока не знает, присоединится ли к его команде нападающий сборной России Дмитрий Полоз.

6. Футбольный эксперт Александр Бубнов считает нападающего «Зенита» Александра Кокорина лучшим футболистом России на сегодняшний день.

7. Лучший боксер тяжелого веса Энтони Джошуа и король «полутяжей» Андре Уорд уверены в том, что звезда ММА Конор Макгрегор не сможет оказать достойное сопротивление Флойду Мэйвезеру-младшему. Поединок состоится уже 26 августа.

8. Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока близок к переходу в мексиканский клуб «Тигрес».

9. «Манчестер Сити» сумел уйти от поражения в концовке матча второго тура чемпионата Англии с «Эвертоном».

10. Бывший президент СБР Александр Тихонов, заявил о том, что известный тренер Владимир Королькевич неофициально работает со сборной России.

Видео дня: СКА – ЦСКА. Дружная пресс-конференция Знарка и Никитина

Блог дня: «Барселону» ждут глобальные перемены? 

Событие дня: Сегодня состоятся пять ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов.


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