Карпин критикует «Спартак», Семин ждет Полоза, а СКА завоевал Кубок открытия. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра вторника.
1. СКА нанес поражение ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2017/18.
2. После окончания этого матча арбитр Сергей Кулаков был госпитализирован.
3. Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал неубедительный старт красно-белых в новом чемпионате России.
4. Также он прокомментировал слухи о своем несостоявшемся назначении на пост главного тренера «Анжи».
5. Наставник «Локомотива» Юрий Семин пока не знает, присоединится ли к его команде нападающий сборной России Дмитрий Полоз.
6. Футбольный эксперт Александр Бубнов считает нападающего «Зенита» Александра Кокорина лучшим футболистом России на сегодняшний день.
7. Лучший боксер тяжелого веса Энтони Джошуа и король «полутяжей» Андре Уорд уверены в том, что звезда ММА Конор Макгрегор не сможет оказать достойное сопротивление Флойду Мэйвезеру-младшему. Поединок состоится уже 26 августа.
8. Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока близок к переходу в мексиканский клуб «Тигрес».
9. «Манчестер Сити» сумел уйти от поражения в концовке матча второго тура чемпионата Англии с «Эвертоном».
10. Бывший президент СБР Александр Тихонов, заявил о том, что известный тренер Владимир Королькевич неофициально работает со сборной России.
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