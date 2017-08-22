Денис Бояринцев: Рано говорить, что Спартак» выпал из чемпионской гонки

Тренер «Носты» Денис Бояринцев поделился мнением о выступлении в текущем сезоне московского «Спартака».



– Поражения трем конкурентам означают, что «Спартак» выпал из гонки за чемпионство?

– Нет, об этом говорить еще рано, впереди много матчей, у «Спартака» немало опытных игроков, тренер, плюс впереди Лига чемпионов, которая может дать команде дополнительный заряд эмоций, - цитирует Бояринцева «Евро-Футбол» - Да, упустили победы с ЦСКА и «Локомотивом», где-то недосмотрели, соперник был лучше – такое бывает. Думаю, «Спартак» еще поборется за высокие места. Аппетит приходит во время еды, и все - игроки, тренерский штаб, руководство хотят защитить титул, или как минимум попасть в тройку. У кого-то получается после чемпионства сразу его защитить, у других - нет. В этом нет ничего сверхъестественного.