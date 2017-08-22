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Олег Кононов: Во втором тайме должны были забивать больше одного гола

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение от тульского «Арсенала», ставшее для его команды четвертым подряд.

- Мы планировали играть агрессивно с первых секунд матча и до последних, - заявил Кононов в эфире «Наш Футбол» - Второй тайм был достаточно агрессивен, у нас были шансы забить не один гол, но мы ими не воспользовались.

- Неудачная серия влияет на игроков?
- Психологически, возможно, давление есть на игроков. Но, судя по второму тайму и по созданным моментам... Конечно, надо было забивать.

Матч

Ахмат - Арсенал - 1:2 (0:1)

Голы

Ткачёв 31 (0:1). Садаев 75 (1:1). Джорджевич 76 (1:2).

Состав

Ахмат: Гудиев, Сампайо (Раванелли, 72), Родолфо (Садаев, 46), Семёнов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов (Бериша, 46), Жаба

Арсенал: Габулов, Альварес, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 74), Чаушич, Боурчану, Максимов (Денисов, 89), Джорджевич (Расич, 78)

Незабитые пенальти

Жаба (Ахмат), 70

Предупреждения:

Швец, 55 - Джорджевич, 77; Альварес, 83

Место и дата

21 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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