Олег Кононов: Во втором тайме должны были забивать больше одного гола

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение от тульского «Арсенала», ставшее для его команды четвертым подряд.



- Мы планировали играть агрессивно с первых секунд матча и до последних, - заявил Кононов в эфире «Наш Футбол» - Второй тайм был достаточно агрессивен, у нас были шансы забить не один гол, но мы ими не воспользовались.



- Неудачная серия влияет на игроков?

- Психологически, возможно, давление есть на игроков. Но, судя по второму тайму и по созданным моментам... Конечно, надо было забивать.