Геннадий Орлов: «Зенит» ищет центрального защитника
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о
том, какие позиции нужно усилить «Зениту».
«Команда ищет центрального защитника. У нас всего один центральный защитник в запасе – Нету, а нужна ротация. Этого недостаточно. Нужен дядька. Появилась информация об Абденнуре, игроке сборной Туниса. Он настолько здорово играл против «Зенита» за «Монако», и он стал бы как раз таким дядькой. Рост –
И еще команде нужен быстрый нападающий, похожий на Дриусси. Тот стал выпадать из игры. Я понимаю, что у него адаптационный период, парень молодой, 21 год. Видно, что это мальчишка. Ему надо заматереть. Может быть, где-то нужно его затормозить – это мастерство тренера. Обязательно нужно набить шишки. Моя любимая пословица: «Кашу не испортишь – мастером не станешь», - заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».