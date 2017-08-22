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Геннадий Орлов: «Зенит» ищет центрального защитника

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, какие позиции нужно усилить «Зениту». 

«Команда ищет центрального защитника. У нас всего один центральный защитник в запасе – Нету, а нужна ротация. Этого недостаточно. Нужен дядька. Появилась информация об Абденнуре, игроке сборной Туниса. Он настолько здорово играл против «Зенита» за «Монако», и он стал бы как раз таким дядькой. Рост – 188 см, жесткий в отборе, все умеет делать как центральный защитник. Такой игрок бы «Зениту» подошел, он на уровне Маноласа. Мы не знаем возможности Новосельцева, поскольку Луческу его вообще не баловал игрой в составе, хотя парень тренируется, его берут в поездки. Может быть, еще проявит себя. Про Бранислава Ивановича футбольные люди говорят, что он был в «Челси» с харизмой, а сейчас харизма пропала. Харизма у него есть, но она где-то спрятана, ему надо раскрыться. Помните, Кришито прыгал три раза в подкате? Это и есть харизма игрока. Маммана себя пока не проявил. Но зато проявил свою харизму Смольников.

И еще команде нужен быстрый нападающий, похожий на Дриусси. Тот стал выпадать из игры. Я понимаю, что у него адаптационный период, парень молодой, 21 год. Видно, что это мальчишка. Ему надо заматереть. Может быть, где-то нужно его затормозить – это мастерство тренера. Обязательно нужно набить шишки. Моя любимая пословица: «Кашу не испортишь – мастером не станешь», - заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

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