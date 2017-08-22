Владислав Радимов: Дзюба может остаться без чемпионата мира

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы.

«Мы можем давать Дзюбе сколько угодно советов – оставаться или уходить. То, что это футболист высокого класса, он доказывал во всех командах, в том числе в «Зените». Но на данный момент ситуация складывается так, что центрального нападающего играет Кокорин. Это лучший бомбардир и, наверное, лучший игрок чемпионата. Представить Дзюбу на месте крайнего нападающего или под нападающим априори невозможно. Поэтому конкуренция в лице Кокорина довольно-таки серьезная, а на носу чемпионат мира. Не имея игровой практики, Артем рискует остаться без чемпионата мира.

Тут два варианта: либо бороться за место в составе, ждать своего часа и работать на тренировках, либо разговаривать с руководством и просить, чтобы его отпустили. Как руководство клуба и Манчини решат вопрос, сложно сказать. Но Дзюбе только самому принимать решение, а больше никто ему в этой ситуации не поможет. То, что попасть в стартовый состав проблематично, вещь очевидная», – отметил Радимов в эфире «Радио Зенит».