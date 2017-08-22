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Андрей Будогосский: РФС не имеет оснований корректировать количестве назначений Еськова и Вилкова

Источник:  ТАССКомментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что оснований для корректировки количества назначений на матчи РФПЛ арбитров Алексея Еськова и Михаила Вилкова не имеется.

«Прежде всего, я хотел бы процитировать фрагмент нового издания правил игры Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) на 2017-2018 годов: «<...> многие ситуации субъективны, а судьи - это люди (и таким образом делают ошибки), то некоторые решения будут неизбежно вызывать разговоры и обсуждения. Для некоторых людей эти споры есть часть удовольствия и привлекательности игры, но - правильное решение или нет - «дух» игры требует, чтобы судейские решения всегда уважались». Впервые подобная сентенция содержится в тексте правил игры и это неслучайно. Это очень важная позиция ИФАБ и ФИФА, которая акцентирует внимание всего футбольного сообщества на уважении к решениям арбитров.

Лично я не вижу оснований в чем-либо упрекать Еськова и Вилкова, если говорить о принятых ими решениях по дисциплинарным санкциям. Но это мое мнение, которое я уже высказывал и остаюсь при нем. У нас пока нет оснований каким-либо образом корректировать количество назначений Еськову и Вилкову. Кстати, первый из них в самые ближайшие дни вместе со своими коллегами Сергеем Карасевым и Владиславом Безбородовым будет работать на матчах Лиги Европы.

Вполне ожидаемо назначение на соревнования чемпионата России других судей, в том числе и Вилкова. Этим занимаются соответствующие специалисты департамента», - цитирует Будогосского ТАСС.

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