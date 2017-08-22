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Дмитрий Булыкин: Против «Локомотива» сложно играть вдесятером

Источник:  ИзвестияКомментарии

Советник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу команды в матче седьмого тура РФПЛ против «Спартака» (4:3).

«Конечно, никто не ожидал такого развития событий после двух голов «Спартака» в первом тайме. Но, во-первых, ребята — большие молодцы, что не перестали играть. А во-вторых, удаление у красно-белых серьезно сказалось на игре во второй половине встречи. Против такой команды, как «Локомотив», сложно играть вдесятером. Также тренеру удалось угадать с заменами, и все они сыграли. Конечно, переживали до последнего. Все-таки у «Спартака» оставалось еще три минуты добавочного времени, и весь этот период они пытались нас давить. Также в самом конце красно-белым дали право на штрафной, и вперед побежал даже их голкипер Александр Селихов.

Хорошо, что нам удалось удержать победный счет и порадовать наших болельщиков. Думаю, это хороший подарок после поражения в прошлом туре от «Тосно» (0:2), а также достойный реванш после поражения от «Спартака» в Суперкубке (2:1)», - цитируют Булыкина «Известия».

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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