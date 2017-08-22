Дмитрий Булыкин: Против «Локомотива» сложно играть вдесятером

Советник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу команды в матче седьмого тура РФПЛ против «Спартака» (4:3).

«Конечно, никто не ожидал такого развития событий после двух голов «Спартака» в первом тайме. Но, во-первых, ребята — большие молодцы, что не перестали играть. А во-вторых, удаление у красно-белых серьезно сказалось на игре во второй половине встречи. Против такой команды, как «Локомотив», сложно играть вдесятером. Также тренеру удалось угадать с заменами, и все они сыграли. Конечно, переживали до последнего. Все-таки у «Спартака» оставалось еще три минуты добавочного времени, и весь этот период они пытались нас давить. Также в самом конце красно-белым дали право на штрафной, и вперед побежал даже их голкипер Александр Селихов.

Хорошо, что нам удалось удержать победный счет и порадовать наших болельщиков. Думаю, это хороший подарок после поражения в прошлом туре от «Тосно» (0:2), а также достойный реванш после поражения от «Спартака» в Суперкубке (2:1)», - цитируют Булыкина «Известия».