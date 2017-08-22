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Денис Попов: «Янг Бойз» - это вам не фантики

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от матча армейцев со швейцарским «Янг Бойз» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Мне очень понравились действия ЦСКА в первом матче. Армейцы на самом деле порадовали: играли уверенно и мощно, должны были как минимум не проиграть. Если брать чисто момент с забитым мячом, то понятно, что там ЦСКА повезло, однако в целом команда победила заслуженно. Другое дело, что «Янг Бойз» – это не фантики, и далеко не факт, что в Москве все пройдёт легко и просто. Преимущество 1:0 после первой встречи мало что дает, один пропущенный гол – и счет по итогам противостояния равный.

«Армейцам» нужно хорошо настроиться и прежде всего постараться забить. Да, ЦСКА устраивает ничья, но закрывается не стоит, надо играть в свой футбол. Тактика отбивания никогда ни к чему хорошему не приводила, поэтому играть с «Янг Бойз» на 0:0 опасно», - цитирует Попова «Евро-футбол».

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