Владимир Ткачев: Будет здорово, если «Ак Барс» выйдет в финал КХЛ
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев поделился
ожиданиями нового сезона КХЛ.
«С каждым годом мы должны быть лучше и лучше. Это цель каждого игрока, и в целом нашей команды. Тяжело ли сыгрываться с Галиевым? Все нормально, готовимся в рабочем режиме. Если будут какие-то проблемы, то они все исправимы.
Свои личные показатели должны отойти на второй план. Главное повыше забраться в регулярном чемпионате и сыграть в финале. Финал – это уже история. Будет здорово, если мы сыграем в финале», — цитирует Ткачева «Бизнес Online».
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