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Гендиректор «Югры»: Команда будет играть в качественный хоккей

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко  поделился ожиданиями от десятого сезона КХЛ.

«Открытие хоккейного сезона в Ханты-Мансийске по большому счету состоялось еще 11 августа. Мы представили тренерский штаб и новичков «Югры», рассказали о тех изменениях, которые хотели бы видеть в игре. Захаркин заметил, что после успешного Кубка Минска турнир в Омске показал все слабые места команды, где-то опустил её на землю. Считаем, перед стартом регулярного чемпионата такой тест был необходим — и команда, тренерский штаб извлекут из него все уроки.

В исполнении «Югры» хотим видеть более яркий и атакующий хоккей, для этого и был приглашен новый тренерский штаб, за которым оставалось последнее слово в селекционной работе. Приобретены ярко выраженные бомбардиры — лучший снайпер SM-лиги финн Савинайнен и один из самых стабильных бомбардиров АХЛ американец Морин. Сработали и в плане укрепления обороны — подписаны контракты с праворукими защитниками Лекомцевым и Штайнохом. У нас качественный состав, наравне с другими командами Восточной конференции будем бороться за путевку в плей-офф.

Нам было важно начать чемпионат дома, чтобы все дебютанты клуба почувствовали поддержку болельщиков и быстро адаптировались в команде и регионе. Постараемся создать семейную атмосферу не только внутри команды, но и вокруг. Матч-открытие с «Северсталью» станет рекордным для «Югры» в плане количества шоу-мероприятий. Стараемся очень активно работать с болельщиками.

Задачи команды? Во-первых, главной команде округа созданы все условия для борьбы за путевку в плей-офф. Во-вторых, будем уделять особое внимание развитию детско-юношеских школ региона, всей вертикали. Наш фарм-клуб из МХЛ «Мамонты Югры» на 90 процентов состоит из югорских воспитанников. Мы видим интенсивный рост интереса к хоккею во всем округе. Наша задача — сделать «Югру» локомотивом этого роста», — цитирует функционера Russia-Hockey.

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