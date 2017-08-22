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Кайл Курич: «Зенит» подобрался близко к Евролиге

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Кайл Курич объяснил, почему перешел в команду из Санкт-Петербурга.

«Зенит» был лучшей опцией для текущего этапа моей карьеры. В прошлом году команда провела отличный сезон, остановилась всего в одной игре от выхода в финал Единой лиги ВТБ. Все говорит о том, что «Зенит» подобрался к Евролиге уже очень близко, а играть там — моя цель.

Я посмотрел, как играет команда, и понял, что такой стиль мне подходит, что такой переход станет правильным для меня», — цитирует Курича официальный сайт клуба.

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