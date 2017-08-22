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Павел Астахов: Швед соответствует своей зарплате

Источник:  ИзвестияКомментарии

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о подписании нового контракта с защитником Алексеем Шведом.

«С Алексеем история особая. Мы понимаем, что он лидер нашего клуба, он нашел себя в нашей команде, ему здесь комфортно. Поэтому мы решили сделать ситуацию стабильной, учитывая, что у него была опция отъезда в НБА. Нам бы хотелось, чтобы Швед провел у нас несколько лет, чтобы мы стабильно строили стратегию развития команды, в том числе и маркетинговую. Мы провели переговоры, он взвесил все «за» и «против» и принял решение подписать новый контракт. Думаю, все выиграли в этой ситуации.

Правда, что два года назад Швед с окладом € 3,4 млн в год являлся самым высокооплачиваемым баскетболистом в Европе? Я могу сказать, что эта цифра сильно завышена. Готов подтвердить, что Швед получает зарплату, которой, на мой взгляд, он абсолютно соответствует. Мы никому не переплачиваем», – приводят слова Астахова «Известия».

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