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Малкольм Томас: «Химки» ждет хороший сезон

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Центровой «Химок» Малкольм Томас выразил уверенность, что его адаптация в команде пройдет без затруднений.

«Уверен, нас ждет хороший сезон. Все парни кажутся хорошими людьми и, что особенно важно, командными игроками. Нам нужно одержать много побед. В свое время я уже играл против «Химок», года четыре назад, когда защищал цвета «Маккаби», хотя и не провел там много времени. Впереди у меня новый опыт в России. Вариант с «Химками» был оптимальным для меня. Уверен, здесь я стану лучше и усовершенствую свои навыки. Хотя, признаться честно, я мало слышал о Лиге ВТБ и российском чемпионате. Постараюсь адаптироваться к России как можно скорее.

Готов приносить максимум пользы команде, особенно на подборе. Я всегда старался стать лучшим в этом компоненте, где бы я ни играл. В то же время я должен больше играть в «лоу посте», бросать, а также делать много других вещей», — цитирует Томаса официальный сайт «Химок».

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