«Зенит» – «Утрехт». Все билеты на матч проданы
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Петербургский «Зенит» объявил о реализации всех билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против голландского «Утрехта».
Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», чья официальная вместимость – 56 196 зрителей. В текущем сезоне самым посещаемым домашнем матчем сине-бело-голубых стала встреча со «Спартаком» (5:1). Ее посетили 53 359 болельщиков.
Напомним, матч «Зенит» – «Утрехт» состоится 24 августа и начнется в 20:00. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала голландская команда.
Матч
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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