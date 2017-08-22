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Юрий Жевнов: Калачев мог закончить с футболом в случае вылета из РФПЛ

Источник:  Offside.byКомментарии

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Белоруссии Юрий Жевнов прокомментировал выступления полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева.

«Во-первых, он попал к хорошему тренеру, когда пришел в команду Курбан Бердыев. Он сделал команду и добивался результата. Я знаю Тимофея, мы с ним разговаривали, когда «Ростов» спасался от вылета из РФПЛ. И если бы команда покинула премьер-лигу, Тимофей говорил, что, скорее всего, закончил бы. Но так получилось, что «Ростов» остался, а на следующий год едва чемпионами России не стал. Так что, еще раз скажу, Калачев попал реально к хорошему тренеру, почувствовал вторую или третью молодость. Я очень рад за Тимофея. 

Скажем так, подобных игроков вообще всегда не хватает. Он крут на данный момент не только для сборной Беларуси, но и в чемпионате России. Это все отмечают, все видят», — цитирует Жевнова offside.by.

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