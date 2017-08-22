Миодраг Божович: Стадионы в России очень хорошие

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Ахматом» в матче седьмого тура РФПЛ.

«Победили за счет борьбы и удачи. Если бы Лео забил пенальти, было бы очень трудно. «Арсенал» в прошлом году никого не обыгрывал в гостях, и ребята горят желанием побеждать на выезде. Желание было очень большое, и это помогло нам выиграть.

Эта победа должна нас раскрепостить. Были игры, когда мы заслуживали очки, но не получали их. Надеюсь, сейчас удача развернется в нашу сторону. Не знаю, за что будем бороться. Поначалу казалось, что наш удел — борьба за выживание. Но если продолжим так же играть и выигрывать, то, может быть, зацепимся за десятку. Я думаю, стоит ожидать от нас еще одну-две покупки.

Трудно сказать, как изменился уровень чемпионата России за время моего отсутствия. Могу лишь сказать, что стадионы шикарные. Чуть-чуть удивляет. Думаю, Россия готова к проведению к чемпионату мира. Очень хорошо себя чувствует человек, когда играет на таких стадионах», — сказал Божович в эфире «Матч ТВ».