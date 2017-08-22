Сергей Шумаков: ЦСКА не забил свои моменты и допускал грубые ошибки
Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков поделился впечатлениями от матча за Кубок открытия против СКА (2:4).
- Можно найти много причин поражению, наверное, все по делу, раз такой счет. Просто мы не забили свои моменты и глупые ошибки допускали, в большинстве даже пропустили гол. Убиваться не стоит, впереди много матчей, нужно идти дальше.
Наша тройка быстро сыгралась? С Шалуновым мы три года уже вместе, а Капризов - такой талантливый парень, что с любыми партнерами способен быстро сыграться. Дело остается только за нюансами, мы все обговорим, над всем поработаем, все нормально будет, - приводит слова Шумакова «Р-Спорт».
Напомним, ЦСКА потерпел поражение со счетом 2:4. У москвичей шайбы забросили Михаил Григоренко и Максим Шалунов. В составе СКА отличились Патрик Херсли, Николай Прохоркин, Илья Ковальчук и Сергей Широков.
Следующий матч в регулярном чемпионате подопечные Игоря Никитина проведут 23 августа в Ярославле против «Локомотива». СКА в этот день примет в Петербурге «Слован».
Сергей Шумаков в межсезонье перешел в ЦСКА в результате обмена из «Сибири». Вместе с Шумаковым состав армейцев пополнили Максим Шалунов и Константин Окулов.
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Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция