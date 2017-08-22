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«Зенит»: Все билеты на матч с «Утрехтом» проданы

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Все билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и голландским «Утрехтом» проданы.

«Сине-бело-голубые» объявляют о завершении реализации билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА за два дня до игры», - сообщает официальный сайт «Зенита».

Матч

Зенит - Утрехт

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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