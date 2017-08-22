Сергей Андронов: Поражение от СКА некритично
Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от СКА в матче открытия КХЛ (2:4).
«В мелочах мы немножко проиграли СКА, считаю, что не хватило опыта и терпения. Пропускать в большинстве мы не имеем права, вот такие моменты нам нужно подчищать. И, конечно, было тяжело с самого начала, когда остались «три на пять».
В целом, это только первый матч сезона, трагедии здесь нет, но поработать над ошибками придется прилично. Будем искать свою игру. Хотелось бы больше таких матчей в регулярном чемпионате, такие игры очень ждешь», - цитирует Андронова «Р-Спорт».
Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция