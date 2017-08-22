Сергей Андронов: Поражение от СКА некритично

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от СКА в матче открытия КХЛ (2:4).

«В мелочах мы немножко проиграли СКА, считаю, что не хватило опыта и терпения. Пропускать в большинстве мы не имеем права, вот такие моменты нам нужно подчищать. И, конечно, было тяжело с самого начала, когда остались «три на пять».

В целом, это только первый матч сезона, трагедии здесь нет, но поработать над ошибками придется прилично. Будем искать свою игру. Хотелось бы больше таких матчей в регулярном чемпионате, такие игры очень ждешь», - цитирует Андронова «Р-Спорт».