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Артем Федоров: В «Салавате» хороший коллектив

Источник:  БашинформКомментарии

Форвард «Салавата Юлаева» Артем Федоров поделился впечатлениями от пребывания в Уфе.

«Я не сказал бы, что чувствую себя в провинции. Уфа – хороший, крупный город, здесь есть все, что нужно для жизни. Поэтому никакого дискомфорта не испытываю. Единственная трудность по сравнению с Москвой – приходится подгадывать, как состыковать рейсы, когда куда-то летишь. Например, возвращаться из Сочи пришлось через Москву. Зато на дорогах нет таких больших пробок – это очень бросается в глаза. И супруге город понравился, так что все хорошо, мы довольны.

На улице узнают? Пару раз подходили, просили сфотографироваться, желали удачи. По сравнению с Москвой, это непривычно для меня – там вообще не узнавали, только если свои болельщики – после игр и возле стадиона. Как складываются отношения с партнерами по команде? Отлично складываются, у нас хороший коллектив, грех жаловаться. Даже не ожидал, что так получится.

Нет такого, что ты любишь только победы, голы, передачи и когда все хорошо. Надо любить, и когда тяжело, тоже», — цитирует Федорова «Башинформ».

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