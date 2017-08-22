Игорь Есмантович: У ЦСКА нет никакой паники, все только начинается

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился впечатлениями от матча против СКА за Кубок открытия (2:4) и высказался по поводу снижения потолка зарплат в КХЛ.

- Была отличная игра, ЦСКА показал себя на той стадии готовности, которая есть. Продолжаем работать, мы не форсируем подготовку. Увидели определенные вещи, произошедшие в этом матче, но никакой паники нет, все только начинается. У нас очень хороший состав, будет время поработать над большинством, меньшинством, тактикой.

Это (снижение потолка - Прим.ред.) создаст определенные сложности для нас, но мы будем думать, как из этой ситуации выходить, - приводит слова Есмантовича ТАСС.

Напомним, в сезоне 2017/2018 потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей. В следующем сезоне он будет снижен до 800 миллионов рублей. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявлял, что клубам КХЛ разрешено вывести за потолок двух игроков при условии, что они кандидаты в сборную России и у них закончился контракт в НХЛ.

21 августа ЦСКА проиграл СКА в Петербурге со счетом 2:4. У москвичей шайбы забросили Михаил Григоренко и Максим Шалунов. В составе СКА отличились Патрик Херсли, Николай Прохоркин, Илья Ковальчук и Сергей Широков.

Следующий матч в регулярном чемпионате подопечные Игоря Никитина проведут 23 августа в Ярославле против «Локомотива».

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