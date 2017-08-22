Генрих Мхитарян: Давайте не будем торопиться, впереди 36 матчей
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался о старте команды в премьер-лиге.
В двух стартовых турах манкунианцы одержали две победы с одинаковым счетом 4:0: сначала дома был разгромлен «Вест Хэм», после чего в гостях – «Суонси».
«Давайте не будем торопиться: мы провели только два матча, – приводит ESPN FC слова Мхитаряна. – Впереди еще 36 игр в премьер-лиге. Так что давайте идти шаг за шагом и стараться побеждать в каждом матче, а в конце посмотрим, куда мы придем.
Я доволен, что смог дважды ассистировать партнерам. Но меня больше радует командная работа, а не то, что я делаю на поле сам, потому что футбол – это командный вид спорта.
В прошлом сезоне атмосфера и обстановка в команде были потрясающими, но в этом году они стали еще лучше. Дело не в каких-то изменениях, просто мы стали намного ближе друг к другу. Возможно, по этой причине новички команды помогают нам с первых матчей.
Мы очень рады, что Ромелу (Лукаку) и Неманья (Матич) выходят на поле. Надеюсь, Виктор (Линделеф) также начнет играть как можно скорее. Мы помогаем им быстро освоиться, потому что нам важно, чтобы они демонстрировали свои лучшие качества».
В третьем туре 26 августа «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер» на «Олд Траффорд». Начало матча – 19:30 (мск).
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 0:4 (0:1)
Голы
Байи 45 (0:1). Лукаку 81 (0:2). Погба 82 (0:3). Марсьяль 84 (0:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Ольссон, Моусон, Ноутон, Фернандес, Бартли (Роутледж, 67), Кэролл, Фер, Меса (Нарсинг, 67), Айю, Абрахам (МакБарни, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Мата (Феллайни, 75), Матич, Валенсия, Мхитарян (Эррера, 85), Погба, Рэшфорд (Марсьяль, 75), Лукаку
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
19 августа 14:30, Либерти, Онлайн-трансляция