Генрих Мхитарян: Давайте не будем торопиться, впереди 36 матчей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался о старте команды в премьер-лиге.

В двух стартовых турах манкунианцы одержали две победы с одинаковым счетом 4:0: сначала дома был разгромлен «Вест Хэм», после чего в гостях – «Суонси».

«Давайте не будем торопиться: мы провели только два матча, – приводит ESPN FC слова Мхитаряна. – Впереди еще 36 игр в премьер-лиге. Так что давайте идти шаг за шагом и стараться побеждать в каждом матче, а в конце посмотрим, куда мы придем.

Я доволен, что смог дважды ассистировать партнерам. Но меня больше радует командная работа, а не то, что я делаю на поле сам, потому что футбол – это командный вид спорта.

В прошлом сезоне атмосфера и обстановка в команде были потрясающими, но в этом году они стали еще лучше. Дело не в каких-то изменениях, просто мы стали намного ближе друг к другу. Возможно, по этой причине новички команды помогают нам с первых матчей.

Мы очень рады, что Ромелу (Лукаку) и Неманья (Матич) выходят на поле. Надеюсь, Виктор (Линделеф) также начнет играть как можно скорее. Мы помогаем им быстро освоиться, потому что нам важно, чтобы они демонстрировали свои лучшие качества».

В третьем туре 26 августа «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер» на «Олд Траффорд». Начало матча – 19:30 (мск).