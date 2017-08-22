Виталий Мутко: Неожиданностей, кроме старта «Спартака», я не вижу

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что больших неожиданностей кроме невыразительной игры московского «Спартака» на старте сезона в чемпионате России не видно.



«Больших неожиданностей в чемпионате России кроме слабого старта московского «Спартака» я не вижу. Сложно сказать, что происходит в «Спартаке» внутри, мы видим, что в первых таймах команда показывает прекрасный футбол - такой, что создается ощущение, что у соперников шансов нет. Но что происходит во вторых таймах, сложно даже описать.



«Предстоит им наладить свою игру, тем более клуб вскоре должен дебютировать в Лиге чемпионов. Нужно пожелать команде удачи», - цитирует Мутко «Р-Спорт».