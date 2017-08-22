Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Неожиданностей, кроме старта «Спартака», я не вижу

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что больших неожиданностей кроме невыразительной игры московского «Спартака» на старте сезона в чемпионате России не видно.

«Больших неожиданностей в чемпионате России кроме слабого старта московского «Спартака» я не вижу. Сложно сказать, что происходит в «Спартаке» внутри, мы видим, что в первых таймах команда показывает прекрасный футбол - такой, что создается ощущение, что у соперников шансов нет. Но что происходит во вторых таймах, сложно даже описать.

«Предстоит им наладить свою игру, тем более клуб вскоре должен дебютировать в Лиге чемпионов. Нужно пожелать команде удачи», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Дзюба: Мой трансфер? Новости обязательно будутФорвард «Зенита» Артем Дзюба, который сегодня празднует 29-й день рождения, рассказал о своем будущем.Гиорги Лория: Рад, что оказался в «Анжи»Вратарь «Анжи» Гиорги Лория поделился впечатлениями от пребывания в команде.Евгений Ловчев: Я вместе с болельщиками «Спартака» поддерживаю КарреруЕвгений Ловчев: Я вместе с болельщиками «Спартака» поддерживаю КарреруОбозреватель «Советского спорта» выделил пять главных событий 7-го тура РФПЛ.Игорь Албин: Самый кошмар на «Крестовском» был в прошлом годуВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился воспоминаниями о строительстве стадиона «Крестовский».Фернандеш, Карадениз или Джорджевич? Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛФернандеш, Карадениз или Джорджевич? Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 7-го тура российской премьер-лиги.
Футбол
Владислав Радимов: Дзюба может остаться без чемпионата мира
Футбол
Карпин критикует «Спартак», Семин ждет Полоза, а СКА завоевал Кубок открытия. Главные новости утра
Бокс
Андре Уорд: В бою Мэйвезер - Макгрегор мы можем увидеть эффектный нокаут
Футбол
Юрий Семин: Ясности с переходом Полоза в «Локомотив» нет
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости