Гиорги Лория: Рад, что оказался в «Анжи»

Вратарь «Анжи» Гиорги Лория поделился впечатлениями от пребывания в команде.

«Я очень рад, что перешел в «Анжи». Все-таки это хорошая команда, которая играет в Премьер-лиге. Хотелось бы отдельно поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что оказали мне свое доверие. Неделю назад мне позвонили из клуба и сказали, что заинтересованы в моих услугах. Я посоветовался с семьей и ответил согласием на переход.

От Махачкалы до Грузии намного ближе, чем от Самары, это однозначно. На машине можно за несколько часов добраться. Насчет менталитета, я в Дагестане впервые и постепенно буду осваиваться в Махачкале. Пока я немного знаком с Дагестаном и дагестанцами, но знаю, что тут дружелюбный и гостеприимный народ», — цитирует Лорию официальный сайт «Анжи».