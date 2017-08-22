«Ювентус» претендует на Боатенга
Источник: RT на русскомКомментарии
Защитник «Баварии»
Жером Боатенг может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает «RT на русском» со ссылкой на CalcioMercato.com.
Чемпионы Италии уже подготовили предложение по трансферу Боатенга и в ближайшем времени начнут переговоры.
28-летний игрок сборной Германии играет за «Баварию» с 2011 года. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом Германии (2013-2017), трехкратным обладателем Кубка Германии (2013, 2014, 2016), двукратным обладателем Суперкубка Германии (2012, 2016), победителем Лиги чемпионов (2013), обладателем Суперкубка УЕФА (2013) и победителем Клубного чемпионата мира (2013).
В 2014 в составе национальной команды защитник стал чемпионом мира.
Ранее Боатенг играл в «Герте», «Гамбурге» и «Манчестер Сити».
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