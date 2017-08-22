Эмиль Гарипов: «Ак Барс» - фаворит Востока

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Входим в сезон с хорошим настроем, хорошо подготовились, команда сплотились. Все команды сильные, нет такого, как раньше, когда было 5-6 сильных команд, а остальные слабые. В прошлом году тоже никто не думал, что «Локомотив» выбьет ЦСКА. Это хоккей, не футбол, тут всегда немного по-другому. «Ак Барс» – главный фаворит Востока? Один из главных.

Эмоции от презентации команды? Отличные, всегда приятно встретиться с болельщиками, которые нас поддерживают и в радости, и при поражениях.

Четыре года назад клуб сделал ставку на своих воспитанников. Сначала, конечно, ребятам было тяжело, но со временем стали более профессиональными, выросли», – передает слова Гарипова «Бизнес Online».