Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эмиль Гарипов: «Ак Барс» - фаворит Востока

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Входим в сезон с хорошим настроем, хорошо подготовились, команда сплотились. Все команды сильные, нет такого, как раньше, когда было 5-6 сильных команд, а остальные слабые. В прошлом году тоже никто не думал, что «Локомотив» выбьет ЦСКА. Это хоккей, не футбол, тут всегда немного по-другому. «Ак Барс» – главный фаворит Востока? Один из главных.

Эмоции от презентации команды? Отличные, всегда приятно встретиться с болельщиками, которые нас поддерживают и в радости, и при поражениях. 

Четыре года назад клуб сделал ставку на своих воспитанников. Сначала, конечно, ребятам было тяжело, но со временем стали более профессиональными, выросли», – передает слова Гарипова «Бизнес Online».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роберто Манчини: Собираюсь прийти на хоккей еще разГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от посещения матча КХЛ за Кубок открытия между СКА и ЦСКА (4:2).Борис Майоров: Ковальчук нужен России на Олимпиаде!Борис Майоров: Ковальчук нужен России на Олимпиаде!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров размышляет – как себя проявят звезды КХЛ в новом сезоне.Игорь Есмантович: У ЦСКА нет никакой паники, все только начинаетсяПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович поделился впечатлениями от матча против СКА за Кубок открытия (2:4) и высказался по поводу снижения потолка зарплат в КХЛ.Артем Федоров: В «Салавате» хороший коллективФорвард «Салавата Юлаева» Артем Федоров поделился впечатлениями от пребывания в Уфе.Сергей Андронов: Поражение от СКА некритичноКапитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от СКА в матче открытия КХЛ (2:4).
Футбол
Владислав Радимов: Дзюба может остаться без чемпионата мира
Футбол
Карпин критикует «Спартак», Семин ждет Полоза, а СКА завоевал Кубок открытия. Главные новости утра
Бокс
Андре Уорд: В бою Мэйвезер - Макгрегор мы можем увидеть эффектный нокаут
Футбол
Юрий Семин: Ясности с переходом Полоза в «Локомотив» нет
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Эмиль Гарипов
Эмиль Гариповвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости