«Атлетико» хочет договориться с «Реалом» о переходе Льоренте

«Атлетико» рассчитывает приобрести полузащитника «Реала» Маркоса Льоренте, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

22-летний игрок готов перейти в другой столичный клуб, за который играли его дед и отец.

При этом помешать переходу может сумма трансфера. В контракте Льоренте с «Реалом» прописаны отступные в размере 200 миллионов евро.

Однако в «Атлетико» надеются, что смогут договориться с «Реалом» на разумную компенсацию.

В сезоне 2016/2017 Алонсо выступал на правах аренды за «Алавес» и выходил на поле в 32 матчах.

В воскресенье Льоренте вышел на замену в стартовом матче «Реала» в новом сезоне примеры с «Депортиво» (3:0).