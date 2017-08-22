Чемпион СССР Виталий Качановский: Макгрегору будет бесполезно что-то делать против Мэйвезера

Чемпион СССР по боксу Виталий Качановский высказался о бое между боксером Флойдом Мэйвезером и бойцом Конором Макгрегором.

«Это, конечно, интересно, но если это будет честный бой, а не шоу, просто для зарабатывания денег, то Макгрегору будет бесполезно что-то делать. Мэйвезер сможет показать, что бокс – это самый высший вид единоборств.

Мэйвезер – это очень серьезный боксер, великий боксер с филигранной техникой. Если бой продлится все 12 раундов, Мэйвезер, скорее всего, будет просто издеваться, показывая, что солдат ребенка не обидит. Не забывая при этом демонстрировать, что он на две головы выше Макгрегора как боксер», – приводит «Собеседник.ру» слова Качановского.

Напомним, бой Мэйвезер – Макгрегор пройдет 26 августа в T-Mobile Arena в Парадайсе (штат Невада).