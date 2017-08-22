Артем Дзюба: Мой трансфер? Новости обязательно будут

Форвард «Зенита» Артем Дзюба, который сегодня празднует 29-й день рождения, рассказал о своем будущем.

«Спасибо за поздравления. Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве.

Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен», – приводит радиостанция «Спорт FM» слова Дзюбы.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий перестал попадать в стартовый состав «Зенита». Дзюба выходил на поле в восьми матчах и сыграл в общей сложности 313 минут, не забив при этом ни одного гола.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти на правах аренды в «Локомотив» или «Краснодар».