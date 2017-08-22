Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Дзюба: Мой трансфер? Новости обязательно будут

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Форвард «Зенита» Артем Дзюба, который сегодня празднует 29-й день рождения, рассказал о своем будущем.

«Спасибо за поздравления. Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве.

Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен», – приводит радиостанция «Спорт FM» слова Дзюбы.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий перестал попадать в стартовый состав «Зенита». Дзюба выходил на поле в восьми матчах и сыграл в общей сложности 313 минут, не забив при этом ни одного гола.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти на правах аренды в «Локомотив» или «Краснодар».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роберто Манчини: Собираюсь прийти на хоккей еще разГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от посещения матча КХЛ за Кубок открытия между СКА и ЦСКА (4:2).«Атлетико» хочет договориться с «Реалом» о переходе Льоренте«Атлетико» рассчитывает приобрести полузащитника «Реала» Маркоса Льоренте, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AS.«Барселона» отказалась от попыток приобрести КоутиньоКаталонская «Барселона» больше не намерена делать «Ливерпулю» предложения о трансфере нападающего Филиппе Коутиньо.«Ювентус» претендует на БоатенгаЗащитник «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает «RT на русском» со ссылкой на CalcioMercato.com.Гиорги Лория: Рад, что оказался в «Анжи»Вратарь «Анжи» Гиорги Лория поделился впечатлениями от пребывания в команде.
Футбол
Владислав Радимов: Дзюба может остаться без чемпионата мира
Футбол
Карпин критикует «Спартак», Семин ждет Полоза, а СКА завоевал Кубок открытия. Главные новости утра
Бокс
Андре Уорд: В бою Мэйвезер - Макгрегор мы можем увидеть эффектный нокаут
Футбол
Юрий Семин: Ясности с переходом Полоза в «Локомотив» нет
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы