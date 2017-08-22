Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роберто Манчини: Собираюсь прийти на хоккей еще раз

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от посещения матча КХЛ за Кубок открытия между СКА и ЦСКА (4:2).

- Это невероятный, фантастический спорт. Я впервые здесь. Тимо (помощник Манчини Анатолий Тимощук - Прим.ред.) объяснил мне правила игры. Собираюсь прийти на хоккей еще раз, - приводит ТАСС слова Манчини.

Напомним, кроме главного тренера «Зенита» матч посетили аргентинские игроки сине-бело-голубых Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, а также Андрей Лунев, Юрий Жирков и координатор петербургского клуба Александр Кержаков.

СКА победил ЦСКА со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Патрик Херсли, Николай Прохоркин, Илья Ковальчук и Сергей Широков. У москвичей отличились Михаил Григоренко и Максим Шалунов.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 23 августа дома против «Слована». Начало встречи в 19:30.

Их как будто спустили с цепи! СКА снова выдрал Кубок у ЦСКА. И вдохновил «Зенит»

«Думали, сразу с Кубком в турне!» Дацюк жжет после первого трофея сезона (видео)

Арбитра дерби увезли на скорой, а ЦСКА просит не трогать Сорокина

«Во всем мире такое давно». Чем удивил ЦСКА и как СКА убил суеверия

Матч

СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Ковальчук нужен России на Олимпиаде!Борис Майоров: Ковальчук нужен России на Олимпиаде!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров размышляет – как себя проявят звезды КХЛ в новом сезоне.Эмиль Гарипов: «Ак Барс» - фаворит ВостокаВратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Игорь Есмантович: У ЦСКА нет никакой паники, все только начинаетсяПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович поделился впечатлениями от матча против СКА за Кубок открытия (2:4) и высказался по поводу снижения потолка зарплат в КХЛ.Артем Федоров: В «Салавате» хороший коллективФорвард «Салавата Юлаева» Артем Федоров поделился впечатлениями от пребывания в Уфе.Сергей Андронов: Поражение от СКА некритичноКапитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от СКА в матче открытия КХЛ (2:4).
Футбол
Владислав Радимов: Дзюба может остаться без чемпионата мира
Футбол
Карпин критикует «Спартак», Семин ждет Полоза, а СКА завоевал Кубок открытия. Главные новости утра
Бокс
Андре Уорд: В бою Мэйвезер - Макгрегор мы можем увидеть эффектный нокаут
Футбол
Юрий Семин: Ясности с переходом Полоза в «Локомотив» нет
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости