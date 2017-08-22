Роберто Манчини: Собираюсь прийти на хоккей еще раз

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от посещения матча КХЛ за Кубок открытия между СКА и ЦСКА (4:2).

- Это невероятный, фантастический спорт. Я впервые здесь. Тимо (помощник Манчини Анатолий Тимощук - Прим.ред.) объяснил мне правила игры. Собираюсь прийти на хоккей еще раз, - приводит ТАСС слова Манчини.

Напомним, кроме главного тренера «Зенита» матч посетили аргентинские игроки сине-бело-голубых Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, а также Андрей Лунев, Юрий Жирков и координатор петербургского клуба Александр Кержаков.

СКА победил ЦСКА со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Патрик Херсли, Николай Прохоркин, Илья Ковальчук и Сергей Широков. У москвичей отличились Михаил Григоренко и Максим Шалунов.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 23 августа дома против «Слована». Начало встречи в 19:30.

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