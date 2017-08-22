Роберто Манчини: Собираюсь прийти на хоккей еще раз
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от посещения матча КХЛ за Кубок открытия между СКА и ЦСКА (4:2).
- Это невероятный, фантастический спорт. Я впервые здесь. Тимо (помощник Манчини Анатолий Тимощук - Прим.ред.) объяснил мне правила игры. Собираюсь прийти на хоккей еще раз, - приводит ТАСС слова Манчини.
Напомним, кроме главного тренера «Зенита» матч посетили аргентинские игроки сине-бело-голубых Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, а также Андрей Лунев, Юрий Жирков и координатор петербургского клуба Александр Кержаков.
СКА победил ЦСКА со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Патрик Херсли, Николай Прохоркин, Илья Ковальчук и Сергей Широков. У москвичей отличились Михаил Григоренко и Максим Шалунов.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 23 августа дома против «Слована». Начало встречи в 19:30.
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Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция