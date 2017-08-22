Джошуа и Пулев встретятся на ринге этой осенью

Как сообщает «Газета» со ссылкой на ESPN, чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа согласовал с болгарином Кубратом Пулевым проведение обязательной защиты титула IBF.

Согласно источнику, стороны уладили все детали поединка, который может состояться 28 октября в валлийском Кардиффе.

На профессиональном ринге Джошуа одержал 19 побед (все – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На счету Пулева 26 боев, 25 побед (13 – нокаутом) и одно поражение.