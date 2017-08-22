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«Зенит» – «Утрехт». На матч назначена бригада арбитров из Испании

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Испанский рефери Карлос дель Серро будет работать главным арбитром на ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом».

Его помощники - Хуан Юсте и Абраам Альварес Кантон, а резервным судьей назначен Сантьяго Хайме. Эти арбитры также представляют Испанию, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Зенит» – «Утрехт» состоится 24 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала голландская команда. 

Ранее стало известно, что все билеты на матч были проданы. Вместимость домашнего стадиона «Зенита» составляет 56 196 зрителей.

Матч

Зенит - Утрехт

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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